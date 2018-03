Bildungscampus: Hülle fertig

Viel Glas an den Fassaden, letzte „grobe Arbeiten“: Großzügig sieht er aus, der neue Campus. Das moderne Gebäude an der Minnesheimstraße verändert den Stadtteil Gnigl. Auch die neue, tiefer gelegte Doppel-Turnhalle steht schon. Jetzt geht es voll an den Innenausbau. Schule und Kindergarten siedeln im Herbst.