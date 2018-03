Vor Volksbefragung gehen Leibnitzer in Offensive

Da ist die Partei nicht geschlossen: Während die ÖVP-Spitze in der Südoststeiermark die Murfelder im Bezirk behalten will, sprechen die Leibnitzer eine klare Einladung an die gut 1200 Wahlberechtigten aus, die am Sonntag zur Volksbefragung eingeladen sind. Der Ortsteil Seibersdorf will ja schon länger zu St. Veit in der Südsteiermark, die restlichen vier Katastralgemeinden könnten bei Straß andocken (und diese Gemeinde damit flächenmäßig beinahe verdoppeln). Aber auch ein Wechsel des Ortsteils Weitersfeld nach Mureck ist nicht ausgeschlossen. Abgefragt wird am Sonntag nur die grundsätzliche Bereitschaft für eine Fusion.