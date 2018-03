Steirer buchen wie wild für den Sommer

Was noch auffällt: Der Wunsch vieler Steirer, etwas Außergewöhnliches abseits der Strandliegen zu erleben, werde laut Gruber-Reisen größer. „Das kann ein Sommerurlaub im Leuchtturm sein, eine Schifffahrt auf dem Amazonas, Schneeschuhwandern auf Spitzbergen.“ Im Luxuszug durch Ecuador, Aug’ in Aug’ mit Löwen und Giraffen oder Hausbootfahrten etwa in Irland finden Steirer ebenfalls begehrlich.