Schwiegermama gepflegt, beim Kindergeld „bestraft“

Pflegekarenz um 1,5 Wochen zu lange, daher kein Anspruch

Was war passiert? Vor der Schwangerschaft wurde die Mutter von Herrn P. kurzfristig schwer krank. „Ich beschloss, mich um die Schwiegermama zu kümmern und in Pflegekarenz zu gehen“, schilderte Cornelia P. Doch weil die Pflegekarenz als Unterbrechung ihrer Tätigkeit gilt, eine solche laut Gesetz aber nur bis zu 14 Tage dauern darf, hat die Leserin keinen Anspruch auf die einkommensabhängige Unterstützung. Sie war nämlich dreieinhalb Wochen in Pflegekarenz, dann verstarb die Schwiegermutter. „Meine Frau hat durch die Pflege meiner Mutter dem Staat Geld erspart. Und jetzt bekommen wir die Rechnung dafür“, wandten sich die Niederösterreicher, denen nun 5500 Euro entgehen, schließlich an die Ombudsfrau.