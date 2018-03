Betrunkener steigt unverletzt aus diesem Wrack

Einen spektakulären Unfall hat in der Nacht auf Montag ein 20 Jahre alter Kärntner in Lech am Arlberg überlebt - und das auch noch völlig unverletzt. Der stark betrunkene Mann fuhr mit seinem Pkw deutlich zu schnell und kam von der Fahrbahn ab. Er knallte gegen die Leitschiene, sein Auto wurde in die Luft katapultiert und prallte in etwa drei Meter Höhe gegen die Fassade des Heizwerks Lech.