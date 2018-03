Wissenspark Urstein auf der Zielgeraden

Vier von sechs Bauteilen des Wissensparks Urstein in Puch bei Hallein werden nach einer Bauzeit von 2,5 Jahren noch in diesem Jahr fertiggestellt. Die Salzburger Projektentwicklungs GmbH (SAPEG) investiert rund 100 Millionen Euro in das Kompetenzzentrum für Bildung und Wissenschaft nahe der Fachhochschule Salzburg. Ende April zieht das Hilfswerk Salzburg in das erste Gebäude ein.