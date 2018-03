Knalleffekt! DIESE Frau darf bei Sauber ans Steuer

Bereits im vergangenen Jahr hatte Calderon als Entwicklungsfahrerin für das Team gearbeitet – nun erklomm sie eine weitere Stufe auf der Karriereleiter nach oben. Die Kolumbianerin begann ihre Renn-Karriere als Neunjährige im Kartsport in ihrer Heimat, wo sie einige nationale Meisterschaften gewann. Später stieg sie in die Star Mazda Series auf, als Teil des «Road to Indy»-Programms in Amerika. Kurz danach zog es sie nach Europa, wo sie an verschiedenen Meisterschaften, wie der Euroformula Open, der britischen Formel-3-Meisterschaft, der FIA Formel-3-Meisterschaft und der GP3-Serie teilnahm.