Ein Eiertanz für Donald Duck, Micky Maus & Co.

Der Frühling ist fast da und bald heißt es wieder Ostereier suchen. So auch in Entenhausen, wo Minnie Maus in einer neuen Geschichte ganz im Stil der berühmten Amateurermittlerin Miss Marple ein kostbares gestohlenes Porzellanei finden muss. Ein Klassiker zur Ostereiersuche findet sich ebenfalls in dem Sonderband, wenn Micky Maus und Goofy in „Ein wahrer Eiertanz“ ihre Kombinationsgabe unter Beweis stellen müssen.