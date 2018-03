Giftköder tötete Zwergpinscher „Yona“

Violette Körner

Am Freitag hatte der 47-Jährige das Zwergpinscher-Weibchen eine halbe Stunde in den Garten gelassen, dabei dürfte es den Giftköder gefressen haben. „Sie hat in der Nacht erbrochen und am Samstag war sie ganz teilnahmslos“, sagt Dicker. Als Yona dann noch Blut und violette Körner ausspie, wurde der Tierarzt alarmiert. Dicker: „Sie war aber nicht mehr zu retten. Die Obduktion hat ergeben, dass Yona mit Carbamat vergiftet worden ist.“