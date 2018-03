Die ungewöhnlichsten Restaurants der Stadt

#7. Dinner in the dark

Der Sehsinn liefert 80 Prozent der Information über unsere Welt. Ein „Dinner in the Dark“ macht den Weg frei zu neuen Empfindungen und führt einen hinter den Vorhang der sichtbaren Welt. Gemeinsam mit dem Partner wird man in absoluter Dunkelheit von blinden Begleitern zu seinem Tisch gebracht und bedient. Insgesamt überzeugen 4 Gänge. Ein „Dinner in the dark“ ist mehrfach die Woche möglich, eine Reservierung ist vorab dringend zu empfehlen!

Wo: 16., Huttengasse 83

Web: www.viersinne.at