Fernwärme in Graz wird teurer

„Gemeinsam mit unserem Tochterunternehmen Energie Graz haben wir in den letzten Jahren mehr als 60 Millionen Euro in eine ,Vergrünung’ der Fernwärme und in den Ausbau der Versorgungssicherheit investiert“, holt Urs Harnik, der Sprecher der Energie Steiermark, aus, um dann zu bestätigen, dass „eine geringe Anpassung“ notwendig sein wird. Wie hoch diese ausfallen wird, sei noch nicht fix.