US-Waffenlobbyistin droht kritischen Journalisten

Die konservative politische Aktivistin und TV-Moderatorin wendet sich im Video an „jeden Lügner in den Medien“ und spricht konkret den TV-Sender CNN, die „Washington Post“ und die „New York Times“ an. Sie habe „genug“. Das Video wirbelte in den sozialen Medien viel Staub auf. Auf Twitter posteten zahlreiche User, dass sie sich von Loesch bedroht fühlen. Ein User fragte, ob das Video eine Drohung sei, Journalisten zu erschießen, was Loesch aber prompt verneinte.