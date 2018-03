Bub stürzte aus dem Sessellift

Der Unfall am „Topliner“-Sessellift war am Montag nicht der einzige Liftunfall in Wagrain. Als das Liftpersonal die „Not-Aus“-Taste des Sesselliftes „Sonntagskogel 1“ drückte, wurde eine 67-jährige Skifahrerin aus Bayern beim Einstieg von einem schaukelnden Sessel nach vorne gestoßen. Die Frau kam unterhalb des Sessels zu liegen. Sie erlitt eine Mittelhandfraktur.