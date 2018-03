Russisches Flugzeug in Syrien abgestürzt: 32 Tote

Beim Absturz einer russischen Transportmaschine des Typs Antonow An-26 auf dem Luftwaffenstützpunkt Hamaimim in Syrien sind am Dienstagnachmittag 32 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich um 26 Passagiere und um sechs Mitglieder der Crew. “Sie sind alle tot“, hieß es in einer Mitteilung des russischen Verteidigungsmoinisteriums.