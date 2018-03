Biber droht „Abschiebung“

Bereits vor 18 Jahren hat man sich in Mödling entschieden, den nach der Stadt benannten Bach über weite Strecken aus dem Betonkorsett zu befreien. „Das Bachbett wurde nach Erkenntnissen der Ingenieursbiologie mit Naturmaterialien gestaltet“, so Umweltstadtrat Leo Lindebner und Stadtgärtner Norbert Rauch. Es floss noch viel Wasser den Mödlingbach hinunter, bis Natur pur zwischen den Uferböschungen endgültig Fuß gefasst hatte. 2017 war es, wie berichtet, so weit: Ein Jungbiber erklärte das Bachbett in Mödling zu seinem Revier. „Erst die umsichtige Herstellung eines attraktiven Lebensraumes hat ihn angelockt“, heißt es im Rathaus. Doch mit der Freude über den tierischen Zuwanderer ist es vorbei. Denn Biber neigen bekanntlich dazu, Dämme zu bauen – eine Gefahr bei Hochwasser.