Wird das Leben in Tirols Bergen zur Gefahr?

Herr Heißel, man bekommt man den Eindruck, der Tiroler lebt gefährlich. Schmelzender Permafrost und stürzende Felsen. Werden diese Naturereignisse tatsächlich mehr?

Ja, vom schmelzenden Kitt der Berge liest man in der Tat immer öfter. Ich würde es fast eine Modeerscheinung unter Forschern nennen. Aber hier kann ich ganz klar Entwarnung geben: Es stimmt zwar, dass Permafrost schmilzt, aber das betrifft in Tirol keine Infrastruktur, sondern Gebiete oberhalb von 2000 Metern. Thema ist es also bei Alpenvereinshäusern, Klettersteigen und Skigebieten, aber wenn der Permafrost in die Planung mit einbezogen wird, ist es auch da kein Problem.