Kurden-Verbündete ziehen Kämpfer von IS-Front ab

In der Region um die Stadt sollen sie die Kurdenmiliz YPG im Kampf gegen die Türkei unterstützen. „Wir haben 1700 Kämpfer herausgeholt, um Afrin gegen Terrorismus zu verteidigen“, erklärte ein Sprecher jener Milizen, die in Partnerschaft mit den USA gegen den sogenannten Islamischen Staat kämpfen, am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. 700 Kämpfer seien schon in Afrin angekommen erklärte Abu Omar al-Edilbi.