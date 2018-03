Ein Blick hinter die Kulissen bei „God of War“

In einem neuen Entwicklervideo gestattet Cory Barlog, Kreativ-Chef bei Sonys Santa Monica Studio, frische Einblicke in das kommende neue „God of War“. Im Video berichtet Barlog unter anderem über die aufwendigen Recherchen für das neue Abenteuer des Kriegsgotts, außerdem gibt es etliche neue Gameplay-Szenen zu sehen. Erscheinen soll der neue PS4-Exklusivkracher am 20. April.