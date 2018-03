Sex-Krankheiten nehmen zu

„Hauptursache für die Ausbreitung in unserer Region sind unsichere Sexualpraktiken und das Nichtbenützen von Kondomen“, betont OA Dr. Oskar Janata, Hygieneteam im SMZ-Ost in Wien, bei der Apothekertagung in Schladming (Stmk). Durch die besseren Behandlungsmethoden von HIV hat sich besorgniserregender Leichtsinn breitgemacht. Der Gebrauch von Präservativen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Das Gefährliche an vielen Geschlechtskrankheiten ist, dass die Betroffenen oft lange nichts von ihrem Leiden wissen und die Erreger so an andere weitergeben.