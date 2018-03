krone.at-User: Das sind die größten Stau-Hotspots

“Diese Ampelschaltungen sind ein Schwachsinn“

Moonkiss dazu: „Ich ärgere mich jeden Tag über die Ampel Shuttleworthstraße-Brünnerstraße. Da können max. 3 Autos bei grün fahren. Folgedessen ist auf der Shuttleworthstraße der Stau manchmal bis zum Bahnhof Siemensstraße. Das muss wirklich nicht sein!“ User nightcab kann dies nur bestätigen und fügt noch hinzu: „Ärgerlich ist, wenn man von roter zu roter Ampel fährt. Ich glaube auch das ist bewusst so gemacht. Diese Ampelschaltungen sind ein Schwachsinn und behindern den Verkehrsfluss am meisten.“ Auch andere können die schlechte Ampelsituation nur bestätigen und sehen wie doenerboykott "absolut keinen Sinn“ in der Schaltung mancher Ampel.