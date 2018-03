Entwarnung! Keine schwere Verletzung bei Joelinton

"Über einen möglichen Einsatz am Samstag beim wichtigen Auswärtsspiel in Altach werden wir erst Ende der Woche oder in Vorarlberg eine endgültige Entscheidung fällen können. Diese wird davon abhängen wie stark die Schmerzen sind und wie rasch die Schwellung am Knie abklingt. Auf alle Fälle bin ich froh, dass Joelinton, der ein enorm wertvoller Spieler für uns ist, nicht länger ausfällt", wird Cheftrainer Goran auf der Vereinshomepage zitiert.