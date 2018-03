iPhone-Brand zerstört Haus: Apple hält Familie hin

Der Fall aus Kanada führt vor Augen, wozu ein Smartphone-Brand schlimmstenfalls führen kann. Obwohl Familie Finley keine Schuld an dem Brand in ihrem Haus trifft, bleibt sie seit über einem Jahr auf einem großen Teil der entstandenen Kosten sitzen. Ein Restrisiko, das letztlich jeden Benutzer elektronischer Geräte trifft. Immerhin fangen nicht nur iPhones Feuer, man erinnere sich in diesem Zusammenhang nur an das beispiellose Fiasko um Samsungs Galaxy Note 7.