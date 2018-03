So sexy wirbt Candice Swanepoel für eigene Bikinis

Was für eine Powerfrau! Nur wenige Monate nach der Geburt ihres ersten Sohnes kehrte Candice Swanepoel in Windeseile wieder auf den Laufsteg zurück und zeigte sich in knapper Kleidung. Jetzt ist die 29-Jährige wieder schwanger - und hält wenig davon kürzerzutreten. Noch bevor ihr Babybauch sichtbar wurde, schlüpfte die Südafrikanerin in ihre erste eigene Bademodenkollektion, um diese dann auf ihrer Website zu verkaufen.