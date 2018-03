Kultmusiker Jimi Hendrix wird posthum gewürdigt

Für die Hardcore-Klientel

Der eine und andere unfertig anmutende Instrumentaltrack mag in erster Linie eingefleischte Fans ansprechen, die jeden Ton des Meisters analysieren. Diese haben vermutlich längst Guitar Slims „Things I Used To Do“ als Coverversion mit Hendrix und Johnny Winter an den Gitarren in ihrer Sammlung, war das Stück doch einst Teil eines Box-Sets. Kramer polierte für „Both Sides Of The Sky“ zumindest den Sound auf, fertigte einen frischen Mix an und nahm keinerlei Kürzungen vor.