David Byrne strebt nach einer besseren Welt

Zunächst einmal beschrieben seine zehn neuen Lieder „keinen imaginären und möglicherweise unmöglichen Ort, sondern sie versuchen die Welt zu erfassen, in der wir heute leben“, antwortet Byrne sich selbst. Und betont: „Die Songs sind ernst gemeint - der Titel ist nicht ironisch.“ Gerade jetzt, so drückt er es im Interview des deutschen „Rolling Stone“ aus, „braucht es etwas Hoffnungsvolles, das dem, was wir zurzeit denken und fühlen, entgegengesetzt ist, wenn wir morgens aufwachen“. Dem „Zeit-Magazin“ sagte er: „Ich probiere eben mit aller Macht, mich davon zu überzeugen, dass die Welt gar nicht so finster ist, wie es zurzeit den Anschein hat.“