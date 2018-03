Eine Wiener Fotograhin zeigt, was die Leute in ihrer Stadt so beobachten - was ihnen auf die Nerven geht, was „leiwand“ ist und tägliche Alltagsgeschichten werden präsentiert. Von winterlichen Eindrücken bis zu urtypischen Bräuchen fotografiert sie alles, was ihr gefällt. City4U hat die besten Pics für euch: