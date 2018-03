Zwergpinscherweibchen in Oberösterreich vergiftet

Ein Unbekannter hat am vergangenen Freitag ein Zwergpinscherweibchen in Ranshofen im Bezirk Braunau in Oberösterreich vermutlich mit einem im Garten seiner Besitzer ausgelegten Köder vergiftet. Der Vierbeiner erkrankte. Ein Tierarzt konnte nicht mehr helfen: Der Hund starb Montagabend. Der Mediziner untersuchte den Kadaver und stellte laut oberösterreichischer Polizei als Toderursache das Gift „Carbamat“ fest.