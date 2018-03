Shiffrin: Ähnlicher Erfolgsrun wie Hirscher?

Shiffrin war nach Riesentorlauf-Gold sowie Kombi-Silber bei den Spielen in Pyeongchang nicht nach Hause in die USA, sondern zum Training nach Europa geflogen. "Mit einem großen Lächeln" habe sie Korea verlassen, so die 22-Jährige. Und das, obwohl sie in den vergangenen Wochen öfter über "Müdigkeit" geklagt hatte und bei Olympia in ihrer Paradedisziplin Slalom über Platz vier nicht hinausgekommen war.