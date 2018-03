Dänemark will Bewohner von Ghettos härter strafen

Wer künftig in einem von 22 definierten und auch so bezeichneten Ghettos in Dänemark wohnt, muss neben einer schlechteren Nachbarschaft auch mit weiteren Nachteilen rechnen: Darunter fallen beispielsweise Kürzungen der Sozialhilfe und schlechterer Mieterschutz. Besonders umstritten: Wenn es nach den Plänen von Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen geht, sollen gleiche Straftaten in Gegenden mit hoher Kriminalität demnächst doppelt so hart bestraft werden.