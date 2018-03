Wohl älteste Flaschenpost der Welt entdeckt

Nach 132 Jahren ist an einem einsamen Strand in Australien eine von einem deutschen Schiff abgeschickte Flaschenpost gefunden worden. Es dürfte eine der ältesten Flaschenpostsendungen der Welt sein, der bisherige Altersrekord lag bei 108 Jahren. Recherchen des Westaustralien-Museums in Perth ergaben, dass die Flasche im Juni 1886 vom Forschungsschiff "Paula" aus in den Indischen Ozean geworfen wurde.