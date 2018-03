Ischgl: Fritteuse löste Brand und Evakuierung aus!

Das Unglück nahm gegen 16 Uhr seinen Lauf. In der Küche des Ischgler Restaurants wurde eine zweite Fritteuse in Betrieb genommen, doch diese ging binnen Sekunden aus bisher unbekannter Ursache in Flammen auf. Nachdem Löschversuche mit Löschdecken und Feuerlöschern durch die Angestellten erfolglos blieben, wurde über Notruf die Freiwillige Feuerwehr Ischgl alarmiert.