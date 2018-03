Toyota stoppt Verkauf von Diesel-Autos in Europa

Der japanische Autobauer Toyota will in Europa keine Diesel-Pkw mehr verkaufen. Die Auslaufphase werde schon in diesem Jahr beginnen, sagte Johan van Zyl, Präsident von Toyota Motor Europe, am Montag in Genf, wo in dieser Woche die Messe Genfer Autosalon beginnt. „Wir werden keine neue Dieseltechnologie für Pkw mehr entwickeln, wir werden uns auf Hybride konzentrieren“, fügte er hinzu. Neue Modelle, die 2018 auf den Markt kommen, werden nicht mehr als Dieselautos verfügbar sein.