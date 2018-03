Die Einkäufe der Spitäler strenger regeln!

Der Landesrechnungshof hat, wie berichtet, den Einkauf medizinischer Gebrauchs- und Verbrauchsgüter in Oberösterreichs Spitälern geprüft. Beim Thema Compliance, also der Einhaltung von Regeln und Gesetzen, will er, dass vom Land besonders hingeschaut wird – wegen möglicher Interessenskonflikte von Ärzten.