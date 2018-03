Offene Probleme von Oberösterreichs Frauen

Was ist noch zu tun in der Frauenpolitik? Das ist die zentrale Frage hinter der neuen Frauenstrategie 2030 für Oberösterreich, die am Montag überparteilich präsentiert wurde. Offene Probleme der Frauen sind vor allem die ungleiche Bezahlung, mangelnde Absicherung in der Pension und zu wenige Führungsjobs.