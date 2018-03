Dürfen Männer 14-Jährige nach Nacktfotos fragen?

Das soziale Netzwerk Facebook hat sich am Wochenende mit einer eigentümlichen Umfrage in die Nesseln gesetzt. Der Konzern stellte in seinem Fragebogen allen Ernstes die Frage, ob man private Nachrichten dulden solle, in denen ein erwachsener Mann eine 14-Jährige nach Sex-Fotos fragt. Eine der Antwortmöglichkeiten: „Diese Inhalte sollten auf Facebook erlaubt sein und ich habe kein Problem damit, sie zu sehen.“ Facebook hat sich nach einem öffentlichen Aufschrei für die Fragen entschuldigt.