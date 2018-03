Real geht mit 3:1-Führung ins Top-Duell mit PSG

Neymar fällt aus - Mbappe fit

Bei PSG steht mit Neymar, der in Brasilien wegen seiner Fußverletzung operiert wurde, der große Star nicht zur Verfügung. Der ebenfalls leicht angeschlagene Kylian Mbappe soll hingegen laut französischen Medien fit sein. Er soll gemeinsam mit dem PSG-Allzeit-Rekordtorschützen Edinson Cavani und dem aktuell in guter Form befindlichen Angel di Maria die Wende herbeiführen. Der Ex-Real-Kicker traf siebenmal in den jüngsten sechs Pflichtspielen, darunter auch beim 2:0-Erfolg des unangefochtenen Spitzenreiters am Samstag in der Liga bei Troyes.