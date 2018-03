Frau Holle sorgt noch einmal für Schnee und Chaos

Und wieder weiße Flocken beim Blick aus dem Fenster: Frau Holle schüttelte am Dienstagmorgen im Osten und Süden Österreichs noch einmal die Betten aus. Der dichte Schneefall und die Temperaturen im teils zarten Plusbereich ließen die Straßen im Raum Wien, in der Steiermark, in Teilen Niederösterreichs sowie im Burgenland mancherorts rasch zu eisigen Pisten werden, Staus im Frühverkehr waren daher vorprogrammiert. Einmal mehr waren auch die Räumdienste gefragt. Ab Mittwoch wird der Winter dann aber endlich den Rückzug antreten.