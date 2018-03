„Total War“: Das ist König Anaraut von Wales

SEGA hat einen neuen Trailer zum kommenden Strategiespiel „Total War: Thrones of Britannia“ veröffentlicht und stellt darin einen weiteren Feldherrn vor, der im mittelalterlichen Großbritannien um die Vorherrschaft rittert. König Anaraut von Wales hat große Fußstapfen zu füllen: Sein Vater war ein angesehener Feldherr und hat ihn dazu bewegt, nach einem neuen Königreich für sein Volk zu streben. Einem, das die gesamte walisische Halbinsel umspannen und in die Geschichte eingehen soll. Das neue „Total War“ erscheint am 19. April.