Unzufrieden! Verlässt Junuzovic Werder im Sommer?

Seit 2012 kickt der Österreicher bei den Norddeutschen, gehörte nahezu jedes Jahr zu den großen Leistungsträgern in der Mannschaft. In der Vorsaison war er zum dritten Mal in Folge Bremens bester Vorlagengeber. Beim Duell mit Gladbach saß der 30-Jährige zuletzt jedoch 90 Minuten auf der Bank. Es macht den Anschein, als würden die Werderaner ihren Kapitän nicht mehr brauchen...