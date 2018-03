Für Dominic Thiem geht es nun um fette Punkte

Davis-Cup-Entscheidung nach Miami

In Sachen Davis Cup lässt sich Bresnik die Entscheidung noch offen. „Ein Thema ist es, aber ob er spielt oder nicht, da lege ich mich in Key Biscayne irgendwann einmal fest“, sagte der Coach. Österreich trifft am 6./7. April in Moskau in der Halle auf Hardcourt auf Russland, ohne Thiem wäre ein Aufstieg ins Weltgruppen-Play-off im September äußerst schwierig. Bresnik schränkte zu große Hoffnungen aber ein. „Dass es auf Hartplatz in Russland in der Halle ist und die Sandplatz-Saison anfängt, wird das Interesse deutlich mindern.“