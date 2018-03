Escort-Girl will in Trump-Affäre auspacken

Brenzlige Entwicklung in der Russland-Affäre: Ein russisches Escort-Girl behauptet, es habe mehr als 16 Stunden Audiomaterial, das Licht auf die Vorwürfe werfen soll, Russland habe bei der Präsidentschaftswahl in den USA zugunsten Donald Trumps Einfluss genommen. Ihre Kooperation ist allerdings an eine Bedingung geknüpft: Denn Anastasia Vashukevich, die auch unter dem Namen Nastya Rybka bekannt ist, sitzt in einem thailändischen Gefängnis und will die Informationen gegen ihre Freiheit tauschen.