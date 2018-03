Diebe rauben auf Flughafen fünf Millionen Dollar

In Brasilien haben Diebe bei einem spektakulären Raub fünf Millionen Dollar in bar erbeutet, die an Bord einer Lufthansa-Maschine in die Schweiz gebracht werden sollten. Der Überfall am Sonntagabend auf einem Frachtflughafen in der Nähe von Sao Paulo habe nur wenige Minuten gedauert, teilte die brasilianische Polizei am Montagabend mit. Von den Tätern fehle jede Spur.