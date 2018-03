Skoda Vision X: Klein-SUV ganz groß - und cool!

Der leistet 21 kW/29 PS und treibt die Hinterräder an, über ein Planetenrad kommen dort 1000 Newtonmeter an. Allein auf sich gestellt reicht die per Rekuperation gespeiste 1,5-kWh-Batterie für zwei Kilometer. Ein weiterer Elektromotor unterstützt den Verbrenner in Form eines per Riemen verbundenen Startergenerators, der bis zu 70 Nm zum Antrieb beisteuert und ansonsten die genannte Batterie füllt.