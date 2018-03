Wattens scherzt über 2. Mal abgesagtes FAC-Match

Am Sonntagmittag sprach noch nichts gegen eine Partie am FAC-Platz. Die Mannschaft der WSG Wattens fuhr nach Wien, in der (Irr)Glaube, dass der am Freitag abgesagte Match beim FAC am Montag nachgetragen werden kann. Sie waren ziemlich negativ überrascht, als 45 Minuten vor dem Anpfiff ihnen verkündet wurde, dass das Spiel abermals abgesagt ist, und sie schon wieder ungetaner Arbeit nach Tirol zurückreisen müssen.