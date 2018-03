0:2! Österreich verliert auch gegen Belgien

Damit schlossen Sarah Zadrazil und Co. die Gruppe C auf dem vierten Platz ab. Am Mittwoch geht es im Platzierungsspiel gegen Wales um Platz sieben. Das Team von Dominik Thalhammer, der wieder auf ein 3-1-4-2 vertraute, hatte gegen Belgien mehr Ballbesitz und fand durch Katharina Schiechtl auch die erste große Möglichkeit des Spiels vor. Nach einem schönen Solo brachte Schiechtl den Ball jedoch nicht mehr an der belgischen Torfrau vorbei (18.).