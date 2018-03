Nach Klage droht Liga-Chaos: „Das ist Wahnsinn!“

Anwalt pocht auf Neuaustragungen

Denn auch wenn die Grazer, wie drei andere Klubs gegen die Beschränkungen waren, so haben die Verantwortlichen des USBC doch die Lizenzbestimmungen akzeptiert. „Jetzt wo es um den Abstieg geht, wollen sie auf dem Papier die Liga halten“, ärgert sich auch Gmunden-Finanzchef Harry Stelzer. Nachsatz: „Graz geht mir auf den Keks, was die verlangen, ist Wahnsinn!“ Zumal der Anwalt der Grazer Bernhard Lehofer auf Neuaustragungen pocht, was die Liga ins totale Chaos stürzen würde.