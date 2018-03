Salzburg: Hwang für Dortmund-Hinspiel fraglich

Der Südkoreaner erlitt am Sonntag im Ligaspiel gegen Rapid (1:0) eine Ristprellung, erklärte ein Klubsprecher am Montag. Der 22-Jährige sei für das Hinspiel in Dortmund fraglich. Gleiches gilt für Mittelfeldmann Samassekou, der gegen Rapid eine leichte Kopfverletzung erlitten hatte. Der Verdacht auf Gehirnerschütterung bestätigte sich laut Klubangaben aber nicht.