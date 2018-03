Verletzt! Teamspieler Kevin Danso fällt länger aus

Seine genaue Ausfalldauer hängt vom Heilungsverlauf ab. Damit ist ein Einsatz in den ÖFB-Länderspielen gegen Slowenien und Luxemburg Ende März mehr als fraglich. Der 19-jährige Verteidiger musste nach einem Pressball in der 59. Minute ausgewechselt werden. Am 23. März empfängt Österreich Slowenien im Wörthersee-Stadion von Klagenfurt, vier Tage später gastiert die Elf von Franco Foda in Luxemburg