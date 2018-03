Musiknoten-Abo-Seite: Ouvertüre mit La-La-Land

In der US-Stadt Austin beginnt am Freitag das South-by-Southwest-Festival, das für die Musikbranche ein Fixpunkt im Kalender ist. David Kitzmüller und Toni Luong sagten zuletzt aber ihre Teilnahme an der Veranstaltung ab. Grund: Der Start ihrer Online-Plattform namens Oktav, dank der Klavierspieler Noten zum Spielen des Instruments abonnieren gehen, rückt näher.