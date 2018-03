Die Feinstaubwerte sind deutlich angestiegen!

Überschreitungen in einigen Städten von Kärnten

In Klagenfurt (in der Völkermarkter Straße gibt es bereits elf Überschreitungstage) wurde der erlaubte Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm mit 100 Mikrogramm um das Doppelte überschritten. Auch in Spittal, Wolfsberg, Klein St. Paul, Arnoldstein, Villach und Ebenthal kam es zu Überschreitungen.